Устройство должны выпустить в декабре.

Автор YouTube канала ETA PRIME опубликовал официальные данные о производительности портативного игрового компьютера MSI Claw 8 AI+, сообщает VideCardz.

Источник изображения: MSI, ETA PRIME, YouTube

MSI сравнивает своё новое устройство, оснащённое процессором Intel Core Ultra 7 258V и 32 гигабайтами (ГБ) памяти LPDDR5X-8533, с конкурирующим решением компании ASUS, игровым КПК ROG Ally X, в основе которого процессор AMD Ryzen Z1 Extreme и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467. Оба компьютера сравнивали при ограничении мощности 17 ватт (Вт).

Источник изображения: MSI, ETA PRIME, YouTube

При описанных выше условиях MSI заявляет о среднем 20-процентном преимуществе Claw 8 AI+ в играх. В свою очередь, специалисты VideoCardz отмечают, что игровой КПК ASUS ROG Ally X и стоит дешевле, от 13% до 28%, по подсчётам специалистов для зарубежного рынка, однако тут стоит вспомнить, что MSI анонсировала также более дешёвый и, скорее всего, не менее производительный Claw 7 AI+, в сравнении с ним ценовое преимущество ROG Ally X уже не так выражено. Вполне вероятно, что ASUS находится в процессе подготовки новых КПК с процессорами AMD Ryzen Z2, их могут анонсировать на выставке CES 2025 в январе.

В зависимости от региона, MSI Claw 8 AI+ появится в продаже в период с 26 декабря по 15 января. Позже должны выпустить вариант с немного более медленным процессором и меньшим объёмом памяти, а также компьютеры Claw 7 AI+ с меньшим дисплеем, аккумулятором и другими изменениями.