Включая генерацию кадров и снижение задержки.

Гоночный симулятор F1 24 в обновлении до версии 1.16 с событиями четвёртого сезона получил поддержку технологий Intel XeSS 2, включая генерацию кадров, сообщает VideoCardz. Это первая игра, которая обзавелась поддержкой XeSS 2 в преддверии начала продаж видеокарт нового семейства Intel Arc Battlemage. С 13 декабря за рубежом станет доступна Arc B580. Intel остаётся выпустить совместимый графический драйвер.

Источник изображения: Intel

Компания Intel представила новый набор фирменных технологий XeSS 2 во время анонса новых видеокарт. В состав XeSS 2 входят технологии: масштабирования изображения XeSS Super Resolution, интерполяции кадров XeSS Frame Generation и снижения задержки XeSS Low Latency. По информации VideoCardz, генерация кадров должна работать не только на видеокартах Battlemage, но и Alchemist, которые обладают блоками ускорения матричных операций.

Intel назвала десять игр, которые в ближайшее время получат поддержку XeSS 2. В этот список входит набирающая популярность многопользовательская игра Marvels Rivals, а также ожидаемые новинки 2025 года, включая Assassin’s Creed Shadows и Killing Floor 3. Сроки выхода обновлений для уже выпущенных проектов не называются, например, среди файлов Marvels Rivals уже присутствуют библиотеки XeSS 2.