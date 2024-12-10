Сообщается о снижении задержки памяти.

Будущие BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.2b для платформы AMD AM5 должны решить проблемы предыдущих обновлений, которые привели к повышению задержки в подсистеме памяти, добавить новую функцию Core Tune Config и повысить производительность, в частности, в играх, сообщает Wccftech со ссылкой на тестирование YouTube канала Compusemble.

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В Compuseble сравнили игровую производительность при использовании бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2b и стабильной AGESA 1.2.0.2a. Тестовая система включала процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, 64 гигабайта (ГБ) оперативной памяти DDR5-6200, материнскую плату ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090. С новой прошивкой игровая производительность заметно выросла — прирост составил до 6,5% по средней частоте кадров и до 9,5% по редким событиям. Также есть подтверждения снижения задержки памяти до прежних значений.

Источник изображения: Compusemble, YouTube

По данным Wccftech, к выпуску стабильных версий BIOS с прошивкой AGESA 1.2.0.2b производители материнских плат могут приступить в ближайшие дни.