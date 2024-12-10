В Ubisoft выпустили временные «смягчающие» исправления.

Microsoft частично сняла блокировку, препятствующую обновлению операционных систем Windows 11 до версии 24H2 на компьютерах с некоторыми играми Ubisoft, сообщает Bleeping Computer. Блокировка была снята после того, как в Ubisoft выпустили для Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora временные «смягчающие» исправления ошибок, которые приводили к сбоям, зависаниям и проблемам со звуком.

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Тем не менее, проблема полностью не решена. Несмотря на исправления, в перечисленных играх могут наблюдаться падения производительности, а игры Assassin's Creed Origins, Odyssey и Valhalla пока так и не починили, пишет PCGamer. Иными словами, вряд ли сейчас можно рекомендовать новое обновление функций тем пользователям Windows 11, которые активно играют в игры Ubisoft.

В центре обновления Windows блокировкам присвоены идентификаторы 54318776 и 54580160. Может пройти несколько суток, прежде чем пользователям, к которым применялись блокировки, будет снова предложено обновление Windows 11 24H2. О блокировке стало известно в конце ноября, после того как в Сети появились жалобы пользователей Windows 11 24H2 на сбои в играх Ubisoft. Ошибки могут быть разные: вылеты, зависания, чёрный экран и т.п.

К слову, в Windows 11 есть возможность максимально отсрочить новые обновления функций. В частности, для этого существует групповая политика «Выбор версии для обновления целевого компонента», которая находится в редакторе групповых политик по пути: «Административные шаблоны → Компоненты Windows → Центр обновления Windows → Управление обновлениями предложенными Центром обновления Windows». Например, включая политику на Windows 11 версии 23H2 необходимо указать 23H2 в поле «Целевая версия обновления компонентов», после чего система должна оставаться на версии 23H2, получая исправления и обновления безопасности пока не закончится срок её поддержки.