В числе изменений также новый шаблон SensorPanel, улучшенные тесты и расширенная поддержка различного оборудования.

FinalWire объявила об обновлении AIDA64 до версии 7.50, в популярном программном обеспечении для мониторинга и диагностики появились: новый шаблон SensorPanel под названием Core, 64-битные многопоточные оптимизированные тесты AVX2 для процессоров Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake), а также поддержка нового оборудования.

Новый шаблон SensorPanel под названием Core. Источник изображения: FinalWire

Кроме нового шаблона в обновлении представлены несколько значимых улучшений SensorPanel: появилась поддержка фоновых изображений, динамическое изменение размера изображений, оптимизирован рендеринг с кэшированием изображений.

Программа теперь отображает информацию о видеокартах Intel Arc B580 и B570, которые были анонсированы на прошлой неделе и вскоре появятся в продаже, информацию об ускорителях вычислений NVIDIA H200 NVL. Перечисленные решения теперь можно тестировать с помощью многопоточных тестов OpenCL GPGPU.

Помимо этого, постепенно улучшается предварительная поддержка процессоров Intel Panther Lake, Diamond Rapids и Nova Lake. К слову, процессоры Panther и Nova Lake относятся к потребительскому сегменту, первые должны выпустить в 2025 году, предположительно, для ноутбуков, в то время как Nova Lake ожидается и на настольных ПК, вероятно, в 2026 году.

В числе прочего: