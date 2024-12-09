Плоские мониторы диагональю 32 и 27 дюймов.

ASRock представила три новых игровых OLED монитора в линейке Phantom Gaming. Все три могут похвастаться широкой цветовой гаммой (99-процентное покрытие DCI-P3), низким временем отклика (0,03 миллисекунды) и заводской калибровкой, чтобы показатель цветового различия Delta E «из коробки» был менее 2. Во всех мониторах для подключения используются порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Чтобы продлить срок службы, мониторы оснастили: продвинутыми системами охлаждения; так называемой «очисткой пикселей» — технология для периодического обслуживания, которая предотвращает появление остаточного изображения (выгорание); авторегулировкой яркости.

PGO32UFS. Источник изображения: ASRock

ASRock Phantom Gaming PGO32UFS — это двухрежимный плоский 32-дюймовый WOLED монитор. В разрешении UHD доступна частота обновления до 240 герц (Гц), в разрешении FHD — до 480 Гц. В подставку монитора встроены Wi-Fi 7 антенны с пиковым усилением до 7 дБи, есть внутренний KVM переключатель, а в системе охлаждения монитора предусмотрены радиатор с графеновой плёнкой и четырёхсторонняя вентиляция. Монитор также предлагает три порта USB 3.2 Gen1 Type-A, по одному USB 3.2 Gen1 Type-B и USB 3.2 Gen1 Type-C, в последнем случае есть поддержка DP Alt Mode и подачи питания до 65 ватт (Вт).

PGO27QFS. Источник изображения: ASRock

Два других монитора 27-дюймовые с разрешением QHD: PGO27QFS оснащён WOLED экраном с частотой обновления 240 Гц, PGO27QFV — QD-OLED экраном с частотой обновления 360 Гц. К преимуществам мониторов компания причисляет подставку с возможностью регулирования угла наклона, вращения в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

PGO27QFV. Источник изображения: ASRock

Модель PGO27QFS переняла от старшего 32-дюймового варианта встроенный KVM и аналогичный USB хаб, за исключением более низкой мощности USB 3.2 Gen1 Type-C, которая ограничена величиной 15 Вт. Напротив, в PGO27QFV переключателя KVM нет, а из USB портов присутствует только 15-ваттный USB 3.2 Gen1 Type-C, зато монитор оснащён встроенной Wi-Fi 7 антенной с усилением.