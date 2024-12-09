Они уже тестируются в бета-версии.

Специалисты Windows Latest назвали три основных улучшения приложения «Проводник» в Windows 11, которые будут представлены в ближайшие месяцы.

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Наиболее примечательным считается то, что проводник теперь будет восстанавливать открытые вкладки после перезапуска системы, если опция «Восстановить предыдущие папки при входе в систему» включена. Также для этого рекомендуется включить параметр «Автоматически сохранять перезапускаемые приложения и перезапускать их при повторном входе в систему». Если всё сделано правильно, вкладки, открытые до перезагрузки системы, восстановятся при открытии проводника после перезагрузки.

В числе других улучшений: открытие папок в текущем окне проводника, а не в новом (прежнее поведение можно будет вернуть в настройках проводника); возможность отложить или отключить напоминания о резервном копировании в OneDrive (судя по всему, опции будут доступны в контекстном меню напоминания по клику на нём правой клавишей мыши).

Перечисленные изменения тестируются Microsoft в бета-версии Windows 11 под номером 22635.4580 (обновление KB5046733). В Windows Latest ожидают, что для релизной Windows 11 24H2 улучшения станут доступны в феврале 2025 года.