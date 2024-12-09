Компания планирует выпустить B580 с TBP, повышенным до 210 Вт.

Sparkle готовит как минимум пять различных видеокарт Intel Battlemage, включая низкопрофильный вариант Arc B570, сообщает VideoCardz.

Первыми анонсированными моделями были видеокарты Arc B580 в исполнении Titan OC и Guardian, они выполнены в фирменной синей расцветке, оснащены трёх- и двухвентиляторными системами охлаждения соответственно. Дата выпуска модели Guardian ещё не определена, в отличие от Titan OC эта видеокарта получила эталонные спецификации, а что касается Titan OC — производитель повысил мощность TBP до 200 Вт, тактовую частоту до 2740 МГц.

Источник изображения: Sparkle, VideoCardz

В планах ещё более мощная модель: Arc B580 ROC Luna OC Ultra, — TBP повышен до 210 Вт, частота до 2800 МГц, помимо этого, видеокарта выполнена в белой расцветке и оснащена более компактной двухвентиляторной системой охлаждения. По информации VideoCardz, позже может появиться модель Titan OC Ultra с аналогичным разгоном. Из всех вышеперечисленных пока доступен только вариант Titan OC.

Источник изображения: Sparkle, VideoCardz

Sparkle выпустит 16 января будущего года Intel Arc B570 в исполнении Guardian OC, а к марту планирует представить низкопрофильный вариант видеокарты.

Это уже не первая анонсированная низкопрофильная видеокарта из серии Intel Battlemage, подобные версии могут стать отличным вариантом для обновления HTPC или компактных игровых систем в тонких корпусах, осталось только дождаться резюме рецензентов, чтобы понять, насколько удачными получились новые видеокарты у Intel.