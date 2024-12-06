Меньше проводов, проще крепление.

JONSBO представляет серию систем жидкостного охлаждения All-in-One (AIO) под названием TH, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: JONSBO

Внешне системы выделяются наличием необычных вентиляторов — несколько крыльчаток объединены на одной раме. Это выглядит необычно, а с практической точки зрения позволяет уменьшить путаницу в кабелях. От каждого блока из нескольких вентиляторов отходит два кабеля. Один кабель с 4-контактными PWM «папа» и «мама» для питания самих вентиляторов и объединения их в цепочку с другими вентиляторами, другой кабель, аналогично, с 3-контактными ARGB штекерами для питания подсветки с возможностью объединения с другими устройствами. Подсветка в рассматриваемых системах охлаждения используется в раме вентиляторов (крупные вставки по бокам и кольцевой элемент на фронтальной поверхности) и в насосном блоке, который также оснащается дисплеем.

Источник изображения: JONSBO

В серию JONSBO TH вошли четыре модели разного цвета и размера: TH-240 Black, TH-360 Black, TH-240 White и TH-360 White. Каждый вентилятор в составном блоке вращается со скоростью в диапазоне от 700 до 2400 оборотов в минуту (об/мин), развивая воздушный поток до 62,40 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума до 37,3 децибел (дБ). В числе поддерживаемых сокетов — Intel LGA1851 и LGA1700, AMD AM5 и AM4.