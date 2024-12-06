Но система охлаждения будет другой.

Китайская компания GUNNIR помимо низкопрофильной версии видеокарты Intel Arc A770 готовит аналогичный вариант новой B580, сообщает VideoCardz со ссылкой на EXPreview. Прототип был показан на недавнем мероприятии, он оснащается системой охлаждения с тремя осевыми вентиляторами, в отличие от A770, для которой выбрали систему охлаждения с одним центробежным.

Источник изображения: EXPreview

Спецификации низкопрофильной Intel Arc B580 от GUNNIR не уточняются, неизвестно, сохранит ли видеокарта стандартный лимит мощности или он будет снижен. Судя по всему, модель не появится в свободной продаже, но это коммерческий продукт, который, возможно, будет поставляться системным интеграторам для сборки готовых компьютеров.

Intel Arc B580 была официально анонсирована днями ранее и появится в продаже за рубежом 13 декабря. Видеокарта предлагает 20 ядер Xe2 и 12 гигабайт (ГБ) видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной. Также компания анонсировала менее производительный вариант B570 — 18 ядер Xe2 и 10 ГБ видеопамяти. Младшая видеокарта появится в январе.