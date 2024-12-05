При своих небольших размерах устройство оснащается полноценной клавиатурой.

Компактный игровой портативный компьютер GPD Win 4 выпустят в новой версии 2025 года, с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, сообщает VideoCardz. Мощность процессора ограничат на уровне 35 ватт (Вт), но даже в таком режиме графическая производительность может быть выше, чем у NVIDIA RTX 2050, если верить тестам компании. Благодаря улучшенной поддержке инструкций AVX-512 в Zen 5 процессорах Strix Point устройство должно отлично справляться с эмуляторами игровых консолей.

Источник изображения: GPD

GPD Win 4 оснащается 6-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей, который сдвигается, открывая доступ к полноценной физической QWERTY-клавиатуре, что считается редкостью в игровых портативных компьютерах. Игровой КПК оснащается твердотельными накопителями PCIe 4.0 формата 2280 на 1 или 2 терабайта (ТБ), что для такого компактного компьютера размерами 220×92×28 миллиметров (мм) является впечатляющим достижением. Также присутствуют два разъёма USB-C, что позволит одновременно заряжать устройство и выводить изображение на монитор, а разъём OCuLink обеспечивает возможность подключения док-станций с внешними видеокартами.

Источник изображения: GPD

Устройство оснащается аккумулятором ёмкостью 46,6 ватт-час (Вт·ч), которого, по подсчётам GPD, хватит на 2 часа интенсивного использования, 3…6 часов умеренного использования и до 10 часов использования в лёгком режиме. Весит устройство 598 граммов (г).

Сроки выхода не уточняются.