Доступна максимальной пропускная способность 80 Гбит/с.

Среди новых мониторов с поддержкой стандарта DisplayPort 2.1 не так много вариантов, которые поддерживают режим UHBR20 с максимальной пропускной способностью 80 гигабит в секунду (Гбит/с), энтузиасты следят за появлением таких моделей и на днях обнаружилась подходящая новинка. Компания MSI представила QD-OLED монитор MPG 322URX, сообщает VideoCardz. Это преемник MPG 321URX, который не сразу привлёк внимание специалистов из-за схожих с текущей моделью характеристик, однако при детальном изучении спецификаций нашлись значимые преимущества.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Основным преимуществом MSI MPG 322URX специалисты считают уже упомянутую поддержку DisplayPort 2.1 с максимальной пропускной способностью — спецификацию UHBR20. Также монитор выдаёт большую мощность через разъём USB-C, до 98 ватт (Вт) против 90 Вт в 321URX. Остальные характеристики практически идентичны: диагональ 31,5 дюйма, UHD разрешение 3840 на 2160 пикселей, QD-OLED дисплей с пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 240 герц (Гц). Немного стал шире цветовой охват пространства Adobe RGB, появился статус NVIDIA G-Sync Compatible.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

В VideoCardz напоминают, что для текущего поколения QD-OLED мониторов MSI ранее анонсировала три похожих модели в сериях MEG, MPG и MAG. Модель в серии MEG так и не выпустили, MPG 321URX и MAG 321UPX присутствуют на рынке, имея очень близкие характеристики, но MPG всё же выглядит интереснее, в частности, за счёт обновлений программного обеспечения: модель получила уже несколько новых прошивок. Вероятно, скоро MPG 322URX заменит 321URX, в Китае новая модель стоит на 25…30% дороже, но это учитывая скидки на 321URX.