Похоже, с бескабельным питанием Asus Advanced BTF.

MaxSun собирается выпустить свою первую видеокарту Intel, сообщает VideoCardz. Компания уже много лет является крупным партнёром NVIDIA в Китае и предлагает большой ассортимент различных моделей GeForce RTX. В прошлом MaxSun выпускала видеокарты Radeon, но в эпоху Polaris решила продолжить сотрудничество только с NVIDIA.

Источник изображения: MaxSun, @MaxsunOfficial в X (заблокирована в РФ)

Согласно объявлению в социальной сети X (заблокирована в РФ), MaxSun представит свои варианты видеокарт Intel 3 декабря — в день официальной презентации. На прикреплённом к объявлению изображении помимо крупной системы охлаждения с тремя вентиляторами внимание привлекает дополнительный коннектор рядом со слотом PCIe.

По предположениям, это может быть коннектор Asus Advanced BTF для бескабельного питания видеокарт. Такими коннекторами оснащаются материнские платы Asus со скрытым подключением кабелей, дизайн называется BTF (Back-to-The-Future) и разъём Advanced BTF появился во второй его версии. Такую конструкцию в своих материнских платах могут использовать и другие производители, пишет VideoCardz, поэтому не исключено, что в скором времени MaxSun представит свои материнские платы с разъёмом Advanced BTF.