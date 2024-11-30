Прогнозы от китайского инсайдера.

Будущие видеокарты Intel Arc B580 и B570, а также AMD Radeon на базе графического процессора Navi 44, в синтетических бенчмарках смогут превзойти NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, утверждает китайский блогер и инсайдер Golden Pig Upgrade, сообщает VideoCardz. Никакие конкретные цифры не называются.

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Если верить слухам, осталось не так долго до выхода новых видеокарт Intel, их могут представить уже 3 декабря и наверняка в этот день компания поделится собственными результатами тестов. Старт продаж видеокарт и независимые обзоры ожидают к середине следующего месяца. Что касается новых видеокарт AMD, они ожидаются не ранее начала следующего года. По срокам выхода новых видеокарт NVIDIA среднего класса пока точной информации нет, есть только предположения о появлении карт RTX 5060 к апрелю-марту 2025 года.

Intel и AMD сосредотачивают усилия на среднем сегменте, что блогер считает правильным решением. В AMD ранее подтвердили потерю интереса к флагманскому сегменту игровых видеокарт. В ближайшее время компания планирует увеличивать долю на рынке и пытаться привлечь внимание большего числа разработчиков к своим продуктам.