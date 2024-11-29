Информацией поделился главный менеджер ASUS China.

Генеральный менеджер ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) в одном из недавних видео намекнул на презентацию более производительных процессоров AMD Ryzen X3D во время выставки CES 2025, а также рассказал о подготовке компанией ASUS материнской платы BTF (Back to The Future) с чипсетом X870, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Ходят слухи, что в числе многочисленных новинок AMD на CES 2025 два настольных процессора Ryzen X3D: 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D и 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D. В продаже за рубежом они могут появиться во второй половине января. На сегодняшний день AMD представила в новой серии процессоров только одну 3D V-Cache модель — Ryzen 7 9800X3D. Что касается новой материнской платы ASUS, BTF — это конструкция с разъёмами на тыльной стороне. Не уточняется, получит ли новинка специальный разъём питания для бескабельных видеокарт ASUS.

Ранее инсайдеры сообщали, что в процессорах AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D только один чиплет с ядрами получит 3D V-Cache. Аналогичный подход использовался в процессорах Ryzen 7950X3D и 7900X3D. Программное обеспечение AMD и планировщик Windows 11 совместно занимаются распределением потоков между чиплетами, так, игры должны автоматически привязываться к чиплету с 3D V-Cache.