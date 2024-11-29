Ожидается увеличение количества ядер на всех платформах.

Инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале поделился подробностями о будущих процессорах AMD семейств Medusa и Venice, сообщает Guru3D. Утверждается, что в этих процессорах AMD будет использовать новые кристаллы CCD (Core Complex Die): 12-ядерный для потребительских процессоров Medusa и 32-ядерный для серверных Venice.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

В семейство потребительских процессоров Medusa войдут как настольные процессоры, так и процессоры для ноутбуков различного класса, включая Halo — высокопроизводительные APU для мобильных рабочих станций. Новый 12-ядерный CCD позволит увеличить максимальное количество ядер на настольной платформе с 16 до 24. Предполагается, что для производства этого CCD будет использоваться техпроцесс 3 нанометра (нм). Источники инсайдера не могут сказать, в каких процессорах и как AMD будет комбинировать ядра Zen 6 и Zen 6c, утверждая, что компания хочет уйти от явного разделения обычных и более плотных ядер в маркетинговых целях.

Источник изображений: Moore’s Law Is Dead, YouTube

Что касается серверного сегмента, семейство Venice объединит процессоры для платформ SP8 и SP7, ожидаются модели с количеством ядер до 256. Инсайдер утверждает, что в процессорах Venice могут использовать как 16-, так и 32-ядерные кристаллы, а также любой из них может быть по заказу заменён на специализированный кристалл, FPGPA, сетевой и т.д. В максимальной конфигурации процессоры будут включать восемь CCD по 32 ядра в каждом. Предположительно, для производства 32-ядерных кристаллов могут использовать техпроцесс 2 нм. Новым кристаллам IOD приписывают поддержку 4-канальной DDR5-6400, 32 линий PCIe Gen5 и 16 линий PCIe Gen6. В процессорах SP8 ожидается два таких IOD, а в процессорах SP7 два двойных с потенциальной поддержкой 16-канальной памяти.





Ранее появились слухи, что потребительские процессоры AMD под кодовым названием Medusa появятся не ранее конца 2026 года, а скорее всего, в 2027 году. Сохранят ли они совместимость с сокетом AM5, точно неизвестно, но вероятность этого есть. В AMD заявляли, что собираются поддерживать сокет AM5 до 2027 года, как минимум.