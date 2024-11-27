В числе особенностей: специфичное расположение сокета, наличие SAS и трёх сетевых контроллеров, один из которых предназначен для удалённого управления.

Не дожидаясь появления специализированного чипсета Intel W880, компания ASUS использовала Z890 для своей новой материнской платы, ориентированной на рабочие системы: представлена модель PRO WS Z890-ACE SE, сообщает HardwareLuxx.

ASUS PRO WS Z890-ACE SE сразу же привлекает внимание нетипичной конструкцией: сокет LGA 1851 вместе со всеми окружающими его компонентами повёрнут на 90 градусов, в частности, слоты для установки памяти находятся сверху над сокетом, а там, где они обычно находятся на большинстве материнских плат, расположился дополнительный M.2 разъём для установки твердотельного накопителя. Считается, что такая компоновка лучше подходит для сборки рабочих станций в некоторых специфичных и стоечных корпусах. Подсистема питания на плате реализована по схеме 16+2+1+2 и охлаждается радиаторами.

Источник изображения: ASUS

ASUS Pro WS Z890-ACE SE предлагает четыре слота DIMM для памяти DDR5, включая модули CUDIMM. В общей совокупности поддерживается до 192 гигабайт (ГБ) оперативной памяти. Слоты поддерживают технологии ASUS DIMM Flex и DIMM Fit, также компания заявляет поддержку скоростей до 9066 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

На плате присутствует три полноразмерных слота PCIe. Два из них подключаются к 16 линиям PCIe 5.0 от процессора, при установке двух видеокарт линии делятся поровну 8+8. Третий слот подключён к 4 линиям PCIe 4.0 от чипсета. Для подключения накопителей предусмотрены четыре M.2 разъёма, один из которых поддерживает режим PCIe 5.0 x4, другие — PCIe 4.0 x4. Также есть SAS разъём, который также подключается к линиям PCI Express и поддерживает режим PCIe 4.0 x4. Для SATA накопителей предусмотрено четыре разъёма.

Источник изображения: ASUS

На плате установлены сетевые адаптеры: 10-гигабитный Marvell AQtion, 2,5-гигабитный Intel и гигабитный Realtek исключительно для работы с контроллером управления AST2600 BMC. На задней панели расположены один порт Thunderbolt 4, один USB-C со скоростью до 20 гигабит в секунду (Гбит/с), шесть USB-A со скоростью до 10 Гбит/с.

Как отметили в HardwareLuxx, процессоры Intel Core Ultra 200S хорошо показали себя в многопоточных рабочих нагрузках. Ожидается, что со временем производительность платформы станет лучше: в Intel готовят исправления, которые, в частности, повысят игровую производительность процессоров Arrow Lake. К слову, на днях стал доступен новый драйвер Intel PPM, который повышает производительность платформы в играх.