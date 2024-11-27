Первые результаты тестов пока ничем не примечательны.

В базе данных Geekbench появился первый результат тестирования видеокарты Intel Arc B580, сообщает VideoCardz. Видеокарта явно не показала все свои возможности, набрав лишь 78743 балла, однако тестовый отчёт позволяет узнать основные характеристики графического процессора: он содержит 160 вычислительных блоков и работает на частоте до 2850 мегагерц (МГц).

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Вычислительными блоками, о которых говорится в отчёте Geekebench, скорее всего, являются блоки Execution Units (EU) согласно терминологии Intel. Получается, что в графическом процессоре Arc B580 задействовано 20 ядер Xe (интегрированная графика процессора Core Ultra 7 258V содержит 64 EU в 8 ядрах Xe, т.е. по 8 EU на каждое ядро). У предшественника A580 на 4 ядра Xe больше, но рабочие частоты гораздо ниже — около 1700 МГц. Кроме того, архитектура Battlemage должна быть заметно лучше Alchemist и B580 оснащена большим объёмом памяти, чем A580: 12 против 8 гигабайт (ГБ). Новинка должна быть гораздо быстрее предшественника.

Источник изображения: Geekbench, VideoCardz

По последним слухам, дискретные видеокарты Intel Arc Battlemage представят до конца этого года. На данный момент известно только об одной модели, она уже была замечена в каталогах зарубежных интернет магазинов. Официальная дата презентации неизвестна, новостей можно ожидать в любое время.