Автор фото утверждает, что нашёл видеокарту среди мусора.

Похоже, появилось ещё одно подтверждение того, что NVIDIA действительно разрабатывала и планировала выпустить в семействе Ada Lovelace видеокарту с уникальной конструкцией, которая могла называться GeForce RTX 4090 Ti или TITAN ADA. Ранее в Сети появлялись фотографии, предположительно, необычной системы охлаждения прототипа этой видеокарты, теперь один из пользователей Reddit опубликовал фото самого прототипа, заявив, что он был найден среди мусора. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на уже удалённый пост пользователя This_Explanation_514.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Первые фотографии системы охлаждения этого прототипа, появившиеся в Сети, вводили в ступор, поскольку поверхность, контактирующая с чипами и предназначенная для отведения тепла, находилась не на привычном месте, а на более узкой боковой поверхности. Это также предполагало, что коннектор PCIe перпендикулярен основной печатной плате, которая располагается параллельно материнской плате.

Также слабо верилось, что компоненты настолько мощной видеокарты могут быть скомпонованы на такой сравнительно узкой и компактной плате. Ответы на вопросы появлялись постепенно, инсайдеры подтвердили, что такая видеокарта разрабатывалась и конструкция с несколькими соединёнными печатными платами может быть использована в будущих сериях.

Источник изображения: This_Explanation_514, Reddit и VideoCardz

Одна из фотографий показывает видеокарту со стороны коннектора PCIe, который действительно расположен перпендикулярно основной печатной плате. Здесь также взору открывается обратная сторона основной печатной платы, видно, что на ней распаяны графический процессор, чипы памяти, подсистема питания и, видимо, большинство остальных компонентов. На ещё одной плате должны располагаться видеовыходы. В общей совокупности, печатных плат три: основная, с коннектором PCIe, с видеовыходами.

Видеокарта огромная, занимает четыре слота расширения и, судя по всему, очень тяжёлая. На торце системы охлаждения есть магнитная крышка скрывающая отверстия для крепления видеокарты к корпусу компьютера или кронштейнам.

По слухам, подобная конструкция, но более компактная, может быть использована в RTX 5090 Founders Edition (FE) нового поколения.