Ограничения производительности в определённых сценариях для соответствия санкциям США могут реализовать более продвинутыми способами, наподобие аппаратно-программного ограничителя LHR во время майнинг бума.

NVIDIA GeForce RTX 5090 и специальная версия 5090D для стран, подпадающих под экспортные ограничения США, не будут отличаться на аппаратном уровне, сообщает Wccftech со ссылкой на слухи от инсайдера с китайского форума ChipHell под псевдонимом Panzerlied. Это подтверждает догадки о том, что NVIDIA может применить более хитрые способы ограничения производительности RTX 5090D, по сравнению с RTX 4090 и RTX 4090D.

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NVIDIA пришлось разрабатывать специальный вариант GeForce RTX 4090D в спешке, поскольку ограничения были введены уже после выпуска RTX 4090 и других моделей серии, пишет Wccftech. Нужно было быстро предложить замену и, вероятно, самым быстрым и простым в данном случае был вариант с отключением в графическом процессоре функциональных блоков и прочими корректировками спецификаций для того, чтобы вычислительная производительность видеокарты не превышала ограничения.

Однако NVIDIA может реализовать более продвинутые только программные или смешанные аппаратно-программные ограничения, как это было сделано в период майнинг бума: в типичных для майнинга нагрузках производительность видеокарт с ограничителем LHR автоматически снижалась. В случае с RTX 5090D ограничитель может быть настроен на определённые вычислительные нагрузки, специфичные для искусственного интеллекта, в других задачах, включая игры, ограничитель не будет включаться — видеокарта сможет работать «на полную».

Пока это только догадки, но подготовку RTX 5090D накануне подтвердил надёжный инсайдер. Ожидается, что видеокарту выпустят примерно в то же время, что и RTX 5090. Официально новинки ещё не анонсировали, но всё указывает на презентацию в начале января — на выставке CES 2025.