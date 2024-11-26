При этом у новинки меньше потоков.

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования процессора Intel Core Ultra 5 225F, который станет прямым преемником Core i5-14400F, предлагая ту же конфигурацию производительных и эффективных ядер 6P+4E, сообщает VideoCardz. Процессор набрал 2653 балла в однопоточном тестировании и 13028 баллов в многопоточном, продемонстрировав соответственно 11- и 17-процентное преимущество относительно предшественника и это несмотря на меньшее количество потоков. Более того, по подсчётам VideoCardz, оценки на 5% выше тех, что показывает Core i5-13600 с конфигурацией ядер 6P+8E.

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Согласно отчёту, Intel Core Ultra 5 225F может повышать тактовую частоту до 4900 мегагерц (МГц), что на 200 МГц выше значений, которых достигает Core i5-14400F. Предыдущая модель была 16-поточной за счёт поддержки P-ядрами технологии Hyper-Threading (HT), в процессорах Arrow Lake данная технология не используется, но, как видно, многопоточная производительность выше, вероятно, за счёт значительного увеличения количества исполняемых инструкций на такт в новых архитектурах. В презентации Intel говорила о 9-процентном приросте IPC для ядер Lion Cove и 32-процентном для ядер Skymont относительно Raptor Cove и Gracemont соответственно. Есть и другие изменения, которые делают Arrow Lake быстрее, однако у платформы выявили проблемы на старте: производительность в некоторых сценариях ниже ожидаемой. Исправления уже в пути и накануне появилось первое из них: новый драйвер Intel PPM.

Источник изображения: Geekbench

Intel Core Ultra 5 225F относится к процессорам с базовым энергопотреблением 65 ватт (Вт), он не поддерживает разгон и нацелен на массовый сегмент рынка. Ожидается, что широкий ассортимент подобных процессоров Arrow Lake разного класса будет представлен Intel на выставке CES 2025 вместе с материнскими платами B860 и H810.