Презентацию ожидают очень скоро.

Серия видеокарт Intel Arc B семейства Battlemage уже упоминается на официальном сайте Intel, в частности, в документации и списках совместимости различного программного обеспечения, сообщает VideoCardz. Также новая серия видеокарт уже обзавелась разделом с информацией для поддержки потребителей, что косвенно может подтверждать близость старта продаж.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

На прошедшей неделе видеокарты Intel Arc B580 внезапно были обнаружены на сайте американской торговой сети Amazon. Это были две модели от компании ASRock: в исполнении Steel Legend и Challenger. Новинка получила 12 гигабайт видеопамяти GDRR6 со 192-битной шиной. На изображениях видеокарт также заметили несколько интересных деталей, которые могут указывать на то, что B580 будет поддерживать PCIe 5.0, но только восемь линий.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Официальных подробностей о новых видеокартах от Intel практически нет, только изменения в открытых драйверах для Linux позволяли предположить, что компания не забросила дискретную линейку видеокарт и продолжает над ней работать. Похоже, что презентация может состояться в ближайшее время, пока известно только об одной модели — Arc B580.