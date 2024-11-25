Серия видеокарт Intel Arc B семейства Battlemage уже упоминается на официальном сайте Intel, в частности, в документации и списках совместимости различного программного обеспечения, сообщает VideoCardz. Также новая серия видеокарт уже обзавелась разделом с информацией для поддержки потребителей, что косвенно может подтверждать близость старта продаж.
На прошедшей неделе видеокарты Intel Arc B580 внезапно были обнаружены на сайте американской торговой сети Amazon. Это были две модели от компании ASRock: в исполнении Steel Legend и Challenger. Новинка получила 12 гигабайт видеопамяти GDRR6 со 192-битной шиной. На изображениях видеокарт также заметили несколько интересных деталей, которые могут указывать на то, что B580 будет поддерживать PCIe 5.0, но только восемь линий.
Официальных подробностей о новых видеокартах от Intel практически нет, только изменения в открытых драйверах для Linux позволяли предположить, что компания не забросила дискретную линейку видеокарт и продолжает над ней работать. Похоже, что презентация может состояться в ближайшее время, пока известно только об одной модели — Arc B580.