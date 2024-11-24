Новинки должны представить на CES 2025.

AMD выпустит Zen 5 процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в конце января 2025 года, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Hoang Anh Phu. Это предполагает презентацию в начале месяца — на выставке CES 2025.

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AMD Ryzen 9 9950X3D является 16-ядерным 32-поточным процессором, 9900X3D — 12-ядерным 24-поточным. Оба содержат два чиплета с ядрами, но только один из чиплетов будет оснащён дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache, как и в прошлой серии. Таким образом, 9950X3D в общей совокупности предложит 144 мегабайта (МБ) кэш-памяти 2- и 3-го уровня против 80 МБ стандартного 9950X, а 9900X3D предложит 140 МБ против 76 МБ стандартного 9900X.

Перечисленные процессоры можно назвать оптимальным выбором для тех, кому требуется высокая многоядерная производительность в рабочих задачах и преимущества 3D V-Cache в играх. Наличие двух кристаллов с ядрами, только один из которых оснащён дополнительным кэшем, потребовало изменений в планировщике: игры теперь должны принудительно привязываться к кристаллу с 3D V-Cache, а ядра в кристалле без 3D V-Cache должны «парковаться» и по необходимости использоваться для фоновых процессоров.

Источник изображения: VideoCardz

Недавно производителями материнских плат также был представлен режим X3D Turbo, в числе изменений при его активации в BIOS: отключение технологии SMT и кристалла без 3D V-Cache. YouTube канал Hardware Canucks протестировал этот режим, результаты сомнительные: в некоторых играх он может принести пользу, но в некоторых вредит — производительность падает. Поэтому, для игровых компьютеров оптимальным выбором, скорее всего, останется Ryzen 7 9800X3D, у которого один чиплет с ядрами, оснащённый 3D V-Cache — необходимости в дополнительных программных ухищрениях нет, либо она минимальна.