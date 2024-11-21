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Moleculo
В Китае представлены AIO системы охлаждения SAMA c 6,8-дюймовым изогнутым OLED дисплеем
Разрешение 2400×1800 пикселей, яркость 500 нит.

Китайский бренд SAMA представил системы жидкостного охлаждения класса «всё в одном» (All-in-One, AIO) серии AZ360, которые привлекли к себе внимание ряда СМИ наличием большого 6,8-дюймового изогнутого OLED дисплея с разрешением 2400×1800 пикселей и яркостью 500 нит.

Источник изображения: SAMA

Дисплей встроен в охлаждающий блок внушительных размеров 135×100×106 миллиметров (мм) и может отображать системную информацию с пользовательскими видео, анимациями и различными эффектами. В числе других характеристик: шланги длиной 380 мм, радиатор типоразмера 360 мм, совместимость с различными платформами, включая Intel LGA 1700 и 1851, AMD AM4 и AM5.

Источник изображения: SAMA

Это не первая подобная система охлаждения, пишет VideoCardz, например, ранее брендом TRYX были представлены AIO системы Panorama с 6,5-дюймовыми OLED дисплеями. Тем не менее, на рынке редко встречаются системы охлаждения класса AIO со столь большими встроенными экранами. Это находка для любителей ярких и выделяющихся систем с панорамными корпусами

#системы охлаждения
Источник: videocardz.com
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