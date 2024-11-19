Рекорд установлен с одним модулем памяти из серии v-color Manta XFinity RGB.

ASRock совместно с v-color и оверклокером под псевдонимом AKM сообщает о новом рекорде разгона оперативной памяти DDR5. На материнской плате Z890 Taichi OCF один модуль памяти из серии v-color Manta XFinity RGB удалось разогнать до 12527 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при значениях задержек 52-92-92-127-2. В тестовом стенде также использовался процессор Intel Core Ultra 285K с четырьмя активными ядрами (2P+2E), охлаждался стенд жидким азотом. Предыдущий совместный рекорд 12264 МТ/с был установлен командами ASRock и v-color на прошлой неделе.

Источник изображения: ASRock

Это достижение демонстрирует исключительную производительность и надёжность Z890 Taichi OCF в экстремальных условиях, ещё больше укрепляя репутацию данной платы в качестве идеального выбора для энтузиастов и профессиональных оверклокеров, написали в ASRock.

Источник изображения: ASRock, HWBOT

В числе преимуществ Z890 Taichi OCF: 10-слойная печатная плата, компоненты серверного класса со сверхнизкими потерями, запатентованная технология Memory OC Shield, снижающая электромагнитные помехи. Генеральный директор v-color Technology Inc Томсон Хо (Tomson Ho) назвал это достижение результатом самоотверженной и упорной работы инженеров двух компаний.