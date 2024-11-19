В сегменте игровых видеокарт для энтузиастов альтернатив может и не быть.

Во время недавнего отчёта о финансовых результатах председатель компании Auras Technology Ю-Шень Линь (Yu-Shen Lin) заявил, что грядущая серия видеокарт GeForce RTX 50 может «захватить весь рынок начиная с декабря», сообщает TweakTown со ссылкой на издание DigiTimes.

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Auras Technology — поставщик систем охлаждения для графических ускорителей, включая потребительские решения. Компания входит в список рекомендуемых поставщиков NVIDIA и, судя по всему, будет поставлять решения для предстоящей серии видеокарт GeForce RTX 50. Хотя в заявлении Ю-Шень Линя был упомянут декабрь, презентация новой серии видеокарт, по слухам, ожидается в начале следующего года. С другой стороны, инсайдер, известный под псевдонимом Kopite7kimi, намекал на возможность анонса новой серии в этом году, возможно, это как раз-таки и произойдёт в декабре.

Заявление «захватить весь рынок» звучит не так смело, как может показаться, пишет TweakTown. В AMD ранее рассказали об отсутствии планов на флагманский сегмент игровой графики с новым поколением видеокарт RDNA 4. Что касается Intel, компания не спешит делиться информацией о видеокартах Battlemage, однако маловероятно, что в серии появятся решения, способные конкурировать с флагманскими видеокартами NVIDIA, такими как RTX 5080 и 5090. Предварительные выводы журналистов: RTX 5080 и RTX 5090 не будут иметь конкурентов.

В других сегментах рынка игровых видеокарт у NVIDIA тоже всё прекрасно. Согласно результатам исследования оборудования пользователей Steam, опубликованным Valve в ноябре, первые 34 видеокарты в списке самых популярных среди пользователей Steam (прошедших опрос) — GeForce RTX. Можно сказать, что NVIDIA уже захватила рынок, а в сегменте игровых видеокарт для энтузиастов альтернатив и не ожидается.

Возвращаясь к Auras Technology, с выходом новых видеокарт компания ожидает значительный рост в 2025 году — более 50%.