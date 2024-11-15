С четырьмя такими видеокартами общий пул памяти составит 192 ГБ — это даст значительные преимущества для обучения крупных моделей искусственного интеллекта.

На сайте компании Gigabyte появилась новая версия видеокарты AMD Radeon PRO W7800 в фирменной серии AI TOP. Если оригинальная оснащалась 32 гигабайтами (ГБ) видеопамяти GDDR6 ECC с шиной шириной 256 бит и общей пропускной способностью (ПСП) 576 гигабайт в секунду (ГБ/с), то новая получила 48 ГБ видеопамяти с 384-битной шиной и общей ПСП 864 ГБ/с, сообщает VideoCardz. На момент написания большинство других характеристик двух рассматриваемых версий Radeon PRO W7800 идентичны, кроме энергопотребления. Энергопотребление у варианта с большим объёмом памяти ожидаемо выросло — на 21 ватт (Вт).

Источник изображения: Gigabyte

AMD Radeon PRO W7800 оснащается графическим процессором с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количество 70 единиц. На вычислительных операциях половинной точности FP16 говорится о производительности 90,5 терафлопс, а на операциях FP32 с матрицами — 45,2 терафлопс. Пиковое энергопотребление новой версии видеокарты на 48 ГБ может достигать 281 Вт, дополнительное питание реализовано посредством пары 8-контактных разъёмов.

Видеокарты оснащаются двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором, что позволяет объединять несколько видеокарт в вычислительный кластер. С четырьмя такими видеокартами общий пул памяти составит 192 ГБ — это даст значительные преимущества для обучения крупных моделей искусственного интеллекта, отмечают в Gigabyte. В длину видеокарты Radeon PRO W7800 AI TOP занимают 293 миллиметра. Видеовыходов четыре: три DisplayPort 2.1 и один Mini-DisplayPort 2.1.