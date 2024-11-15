Накануне появилась пара сообщений о печальных итогах сборки систем с этими компонентами.

MSI объявила о расследовании инцидента со сгоревшим процессором AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате MAG X870 Tomahawk WIFI. Расследование проводится в сотрудничестве с AMD, также компания находится в контакте со специалистами команды GamersNexus, которые проводят своё независимое расследование.

Источник изображения: Laurin Steffens, Unsplash

Накануне технические СМИ обратили внимание на сообщения двух владельцев процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D и материнских плат MSI MAG X870 Tomahawk WIFI, где те рассказали, что оба компонента сгорели после сборки: одно сообщение было опубликовано на Reddit, другое — на форуме южнокорейского ресурса QuasarZone.

На фотографиях пользователей видны обгоревшие контакты у процессора и в сокете материнской платы. В комментарии ресурсу Tom’s Hardware специалисты MSI сообщили, что смогли воспроизвести проблему только в одном случае — когда процессор неправильно установлен в материнскую плату. Однако есть некоторые детали, которые требуют дополнительной проверки: на фотографиях заметили повреждение пластиковой рамки сокета, которое могло помешать правильной установке процессора и привести к описанным последствиям. Повредилась ли рамка в результате ошибки владельца при сборке или уже была повреждена «из коробки», неизвестно.

Сообщения о сгоревших AMD Ryzen 7 9800X3D привлекли большое внимание. AMD уже сталкивалась с подобной проблемой в серии процессоров Ryzen 7000, причём она проявилась как раз таки после выпуска модификаций с 3D V-Cache, которые были более чувствительны к повышенному напряжению, чем их обычные собратья. Оказалось, что программное обеспечение завышает напряжение SoC и, если обычные процессоры ещё выживали в таких условиях, то процессоры Ryzen 7000X3D это могло быстро вывести из строя.

По предположениям, вряд ли на этот раз проблема связана с программным обеспечением, но пока это только догадки. На момент написания точные причины выхода из строя AMD Ryzen 7 9800X3D у нескольких владельцев, опубликовавших свои печальные истории на популярных порталах, остаются неизвестны.