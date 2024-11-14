ASRock и v-Color сообщили о новом рекорде разгона оперативной памяти: скорость работы одного модуля из серии Manta DDR5 Xfinity удалось повысить до 12264 мегатранзакций в секунду (МТ/с) на флагманской материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF с процессором Intel Core Ultra 9 285K.
Рекордная скорость модулю объёмом 24 гигабайта (ГБ) покорилась при задержках 52-92-92-127-2, процессор и память охлаждались жидким азотом, автор рекорда — американский оверклокер, зарегистрированный на платформе HWBOT под псевдонимом AKM.
Компании отметили преимущества используемых при разгоне компонентов. Процессоры Intel Arrow Lake похвалили за продвинутый контроллер памяти, материнскую плату ASRock назвали лучшим выбором для энтузиастов, увлекающихся разгоном — это премиальная плата с продвинутой конструкцией и компонентной базой специально создавалась для достижения максимальной производительности.
Что касается памяти, компания v-Color недавно представила новые комплекты Manta XFinity RGB DDR5 CUDIMM со скоростью работы до 8800 МТ/с — это новейшие модули со встроенной микросхемой генерации тактовых сигналов. Модули будут доступны в чёрно-серебристом и чёрно-золотистом, а также в белом оформлении.
Предыдущий рекорд разгона 12196 МТ/с удерживался около полутора недель MSI, Kingston и оверклокером Кованом Янгом (Kovan Yang). Рекорд установили на материнской плате MSI MEG Z890 Unify-X с модулем памяти CU-DIMM DDR5 из серии Fury Renegade от Kingston. Также использовалось экстремальное охлаждение жидким азотом и только один модуль памяти.