Рекорд установлен на флагманской материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF с модулем памяти из серии Manta XFinity.

ASRock и v-Color сообщили о новом рекорде разгона оперативной памяти: скорость работы одного модуля из серии Manta DDR5 Xfinity удалось повысить до 12264 мегатранзакций в секунду (МТ/с) на флагманской материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF с процессором Intel Core Ultra 9 285K.

Источник изображения: v-Color

Рекордная скорость модулю объёмом 24 гигабайта (ГБ) покорилась при задержках 52-92-92-127-2, процессор и память охлаждались жидким азотом, автор рекорда — американский оверклокер, зарегистрированный на платформе HWBOT под псевдонимом AKM.

Источник изображения: v-Color

Компании отметили преимущества используемых при разгоне компонентов. Процессоры Intel Arrow Lake похвалили за продвинутый контроллер памяти, материнскую плату ASRock назвали лучшим выбором для энтузиастов, увлекающихся разгоном — это премиальная плата с продвинутой конструкцией и компонентной базой специально создавалась для достижения максимальной производительности.

Источник изображения: v-Color

Что касается памяти, компания v-Color недавно представила новые комплекты Manta XFinity RGB DDR5 CUDIMM со скоростью работы до 8800 МТ/с — это новейшие модули со встроенной микросхемой генерации тактовых сигналов. Модули будут доступны в чёрно-серебристом и чёрно-золотистом, а также в белом оформлении.

Предыдущий рекорд разгона 12196 МТ/с удерживался около полутора недель MSI, Kingston и оверклокером Кованом Янгом (Kovan Yang). Рекорд установили на материнской плате MSI MEG Z890 Unify-X с модулем памяти CU-DIMM DDR5 из серии Fury Renegade от Kingston. Также использовалось экстремальное охлаждение жидким азотом и только один модуль памяти.