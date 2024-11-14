8-гиговые версии RTX 3050 пока остаются в ассортименте.

Ассортимент компании MSI пополнился видеокартой GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS OC в белом цвете, сообщает VideoCardz. Модель основана на графическом процессоре GA106-150 с 2560 ядрами CUDA и получила 8 гигабайт (ГБ) видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. Это спецификации оригинальной RTX 3050, выпущенной около двух лет назад. Сравнительно недавно NVIDIA выпустила версию RTX 3050 с урезанным графическим процессором GA107-325, предлагающим 2304 ядра CUDA, а также урезанной подсистемой памяти — 6 ГБ GDDR6 с шиной шириной 96 бит. Ходили слухи, что урезанная версия вытеснит оригинальную, но, судя по всему, компоненты для производства 8-гиговых RTX 3050 в запасе ещё есть.

Источник изображения: MSI

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS в чёрном цвете была представлена компанией ранее, видеокарта оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами и оребренным радиатором с парой тепловых трубок. Есть бэкплейт из прочного пластика, который выполняет защитную функцию и делает внешний вид видеокарты более эстетичным. Дополнительное питание реализовано посредством одного 6-контактного разъёма. Модель с приставкой OC немного разогнана производителем, частота в режиме ускорения повышена до 1807 мегагерц (МГц). Для подключения дисплеев есть набор из трёх разных видеовыходов: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и DL-DVI-D.

На момент написания модель появилась ещё не на всех сайтах MSI, впервые она была замечена на сайте MSI UK.