Обновление до версии 7.20 принесло и другие изменения.

Тестер памяти с открытым исходным кодом Memtest86+ получает значительное обновление до версии 7.20 и теперь поддерживает настольные системы с процессорами Intel Core Ultra серии 2 из семейства Arrow Lake, а также AMD Ryzen 9000 с ядрами Zen 5. Программа поможет продиагностировать память владельцам новейших процессоров Intel и AMD, специалисты Phoronix проверили совместимость с системой на базе AMD Ryzen 7 9800X3D — всё работает.

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Кроме того, новая версия Memtest86+ v7.20 теперь поддерживает 64-разрядные процессоры Loongson LoongArch как первую архитектуру, отличную от x86; внедрена начальная поддержка NUMA (Non-Uniform Memory Access) — схемы, реализующей неоднородный доступ к памяти. Были исправлены ошибки и внедрены другие различные доработки, с более подробной информацией можно ознакомиться в репозитории проекта memtest86plus на GitHub, там же можно изучить исходный код, скачать готовые загрузочные образы и вспомогательные утилиты можно на сайте проекта memtest.org.