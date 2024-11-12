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Moleculo
По неофициальной информации, NVIDIA практически полностью переключает производство на серию RTX 50
Якобы только одна линия осталась временно задействована для производства только одного GPU текущей серии.

NVIDIA высвобождает производственные мощности для графических процессоров и видеокарт следующего поколения, GeForce RTX 50. Производство графических процессоров текущей серии практически полностью завершено, временно осталась только одна линия, выпускающая чипы AD107 — сообщает VideoCardz со ссылкой на несколько источников. Первоисточником информации является китайский форум Board Channels.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Если верить слухам, производство графических процессоров AD102, 103, 104 и 106 завершилось. На рынке это пока слабо отразилось, дефицит ощущается только в случае флагманских видеокарт на базе старшего чипа AD102. Одновременно с этим появились GeForce RTX 4070 Ti SUPER, основанные на урезанной версии AD102. Это действительно может намекать на отсутствие новых, достаточно качественных версий этого чипа для флагманских видеокарт, а отбраковка, не подходящая для флагманов по каким-либо причинам, реализуется в видеокартах более низкого класса.

Прогнозировать что-либо на основании данных слухов невозможно, не только из-за того, что их достоверность вызывает сомнения, но и потому, что неизвестны объёмы запасов уже произведённых графических процессоров и видеокарт: могут пройти недели и даже месяцы, до того, как они будут исчерпаны, — пишет VideoCardz.

Так или иначе, в Сети много слухов о скором анонсе новых игровых видеокарт NVIDIA, а представить их могут в начале 2025 года — на выставке CES 2025. В таком случае очевидно, что компания переключается на производство новых моделей и точно контролирует запасы текущих, чтобы избавиться от них к моменту появления новых.

Ранее инсайдеры назвали характеристики будущей флагманской и субфлагманской видеокарт серии GeForce RTX 50. Так, RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной. Субфлагман, RTX 5080, заметно отстаёт, если верить инсайдерам, видеокарта предложит 10752 CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. В числе других слухов: один 16-контактный разъём питания RTX 5090 и уникальная двухслотовая конструкция Founders Edition (FE) с несколькими печатными платами, появление модификаций RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти и 256-битной шиной после накопления запасов чипов GDDR7 по 3 ГБ.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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