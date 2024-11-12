Якобы только одна линия осталась временно задействована для производства только одного GPU текущей серии.

NVIDIA высвобождает производственные мощности для графических процессоров и видеокарт следующего поколения, GeForce RTX 50. Производство графических процессоров текущей серии практически полностью завершено, временно осталась только одна линия, выпускающая чипы AD107 — сообщает VideoCardz со ссылкой на несколько источников. Первоисточником информации является китайский форум Board Channels.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Если верить слухам, производство графических процессоров AD102, 103, 104 и 106 завершилось. На рынке это пока слабо отразилось, дефицит ощущается только в случае флагманских видеокарт на базе старшего чипа AD102. Одновременно с этим появились GeForce RTX 4070 Ti SUPER, основанные на урезанной версии AD102. Это действительно может намекать на отсутствие новых, достаточно качественных версий этого чипа для флагманских видеокарт, а отбраковка, не подходящая для флагманов по каким-либо причинам, реализуется в видеокартах более низкого класса.

Прогнозировать что-либо на основании данных слухов невозможно, не только из-за того, что их достоверность вызывает сомнения, но и потому, что неизвестны объёмы запасов уже произведённых графических процессоров и видеокарт: могут пройти недели и даже месяцы, до того, как они будут исчерпаны, — пишет VideoCardz.

Так или иначе, в Сети много слухов о скором анонсе новых игровых видеокарт NVIDIA, а представить их могут в начале 2025 года — на выставке CES 2025. В таком случае очевидно, что компания переключается на производство новых моделей и точно контролирует запасы текущих, чтобы избавиться от них к моменту появления новых.

Ранее инсайдеры назвали характеристики будущей флагманской и субфлагманской видеокарт серии GeForce RTX 50. Так, RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной. Субфлагман, RTX 5080, заметно отстаёт, если верить инсайдерам, видеокарта предложит 10752 CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. В числе других слухов: один 16-контактный разъём питания RTX 5090 и уникальная двухслотовая конструкция Founders Edition (FE) с несколькими печатными платами, появление модификаций RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти и 256-битной шиной после накопления запасов чипов GDDR7 по 3 ГБ.