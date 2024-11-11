Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Мастер показал процесс замены контакта в сокете материнской платы с помощью трёх инструментов
Потребовались пинцет, термофен и мультиметр.

Журналисты Tom’s Hardware обратили внимание на видео мастера по ремонту из Китая, где показан процесс замены одного из контактов сокета материнской платы. Автор материала под псевдонимом Му Зивэнь (кит. 木子文) виртуозно справился со сложной задачей, используя пинцет, термофен и мультиметр.

Источник изображения: Random Thinking, Unsplash

Как отмечают специалисты, повреждённые контакты материнской платы можно попытаться выровнять, однако существует опасность, что контакт сломается из-за усталости металла. Часто повреждённые контакты в сокете рассматриваются как приговор, однако ремонтные мастерские восстанавливают такие платы: если восстановить сами контакты не получится, сокет меняется целиком.

Источник изображения: 木子文, bilibili

У материнской платы, ремонт которой показан на видео, был повреждён только один из контактов, поэтому было целесообразно попытаться его восстановить, а не менять весь сокет. Повреждение контакта привело к неработоспособности одного из слотов для установки оперативной памяти.

Процесс ремонта состоял из следующих этапов:

  • Удаление повреждённого контакта с помощью пинцета после прогрева сокета.
  • Установка нового контакта — температура термофена установлена на отметке чуть ниже 300 градусов по Цельсию.
  • Проверка с помощью пинцета, насколько надёжно сидит контакт.
  • Тест с помощью мультиметра.
  • Тестовый запуск с установленным процессором.
  • Успех — оба канала памяти работают.

Итак, в процессе ремонта использовалось всего три инструмента: термофен, пинцет и мультиметр. Температура горячего воздуха не превышала 300 градусов по Цельсию. Мастер предупредил, что при температуре воздуха 400 градусов по Цельсию может начаться плавление пластиковых деталей сокета.

#материнские платы #ремонт
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Gigabyte представила mini-ITX материнскую плату X870I Aorus Pro Ice для платформы AMD AM5
В Южной Корее соотношение продаж материнских плат AMD AM5–AM4 составляет 65%–35%
Sapphire представила новые матплаты Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum, Pulse B650M с Wi-Fi и без него
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
+
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
+
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
+
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
+
Эксперт Смоленко: Российские удары по "Мотор-Сич" и "Южмашу" прервали ракетную программу Киева
+
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
+
Новый термоинтерфейс позволит отводить до 3 кВт тепла с площади в 16 квадратных сантиметров
+
В Geforce Now с 2025 года вводится почасовой лимит
+
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
НАСА призывает SpaceX провести испытание дозаправки в космосе Starship в 2025 году
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
+
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем