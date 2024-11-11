Потребовались пинцет, термофен и мультиметр.

Журналисты Tom’s Hardware обратили внимание на видео мастера по ремонту из Китая, где показан процесс замены одного из контактов сокета материнской платы. Автор материала под псевдонимом Му Зивэнь (кит. 木子文) виртуозно справился со сложной задачей, используя пинцет, термофен и мультиметр.

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Как отмечают специалисты, повреждённые контакты материнской платы можно попытаться выровнять, однако существует опасность, что контакт сломается из-за усталости металла. Часто повреждённые контакты в сокете рассматриваются как приговор, однако ремонтные мастерские восстанавливают такие платы: если восстановить сами контакты не получится, сокет меняется целиком.

Источник изображения: 木子文, bilibili

У материнской платы, ремонт которой показан на видео, был повреждён только один из контактов, поэтому было целесообразно попытаться его восстановить, а не менять весь сокет. Повреждение контакта привело к неработоспособности одного из слотов для установки оперативной памяти.

Процесс ремонта состоял из следующих этапов:

Удаление повреждённого контакта с помощью пинцета после прогрева сокета.

Установка нового контакта — температура термофена установлена на отметке чуть ниже 300 градусов по Цельсию.

Проверка с помощью пинцета, насколько надёжно сидит контакт.

Тест с помощью мультиметра.

Тестовый запуск с установленным процессором.

Успех — оба канала памяти работают.

Итак, в процессе ремонта использовалось всего три инструмента: термофен, пинцет и мультиметр. Температура горячего воздуха не превышала 300 градусов по Цельсию. Мастер предупредил, что при температуре воздуха 400 градусов по Цельсию может начаться плавление пластиковых деталей сокета.