Графика мощных APU AMD Ryzen AI MAX 300 получит новые имена.

Появилось много новых слухов о будущем портфолио компании AMD, сообщает Wccftech, ссылаясь на недавнюю трансляцию китайского блогера, известного под псевдонимом Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包). В частности, появились подробности о серии производительных APU Ryzen AI MAX 300 семейства Strix Halo и новом именовании интегрированной графики.

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Утверждается, что AMD готовит, как минимум, четыре APU в серии Ryzen AI MAX 300. Ранее уже сообщалось о 16-, 12- и 8-ядерных моделях, теперь к ним присоединяется 6-ядерная с обозначением Ryzen AI MAX PRO 380. Если первые три будут существовать в вариациях для потребительского рынка и бизнес-сегмента, то в случае с последней пока говорится только о PRO варианте для бизнеса.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) в Weibo, Wccftech

Следующий интересный момент — новая схема именования интегрированной графики в серии AMD Ryzen AI MAX 300. Флагманский вариант, который получит 40 вычислительных блоков Compute Units (CU), будет называться Radeon 8060S, а следующий за ним вариант с 32 CU — Radeon 8050S. Интегрированная графика будет основана на базе архитектуры RDNA 3.5 и, как ожидается, по производительности сравняется с дискретной графикой среднего класса. Этому поспособствует и быстрая LPDDR5X память, причём говорится о поддержке 256-битной шины.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) в Weibo, Wccftech

AMD недавно заявила о намерениях выпустить новые дискретные видеокарты на базе архитектуры RDNA 4 в начале 2025 года. Вероятно, они войдут в серию Radeon RX 8000. По предположениям блогера, новые модели могут заменить все текущие, начиная от RX 7600M XT, а что касается менее производительных вариантов: их заменят либо APU, либо видеокарты на базе обновлённого чипа Navi 33.

Также в 2025 году блогер предсказывает выпуск серии процессоров AMD Fire Range, Krackan и ребрендинг Hawk Point — текущая серия Ryzen 8040 будет выпущена в рамках новой Ryzen 200. Процессоры Fire Range придут на смену Dragon Range — это адаптация настольных процессоров для ноутбуков, включая модели с 3D V-Cache — мощные процессоры, которые подойдут для флагманских игровых ноутбуков с дискретной графикой. В свою очередь, Krackan должны стать более доступной альтернативой Strix Point, сохранив преимущества в виде ядер Zen 5, графики RDNA 3.5, интегрированного нейронного сопроцессора и высокой энергоэффективности.