А вот дата выхода всё ещё не подтверждена.

В Nintendo подтвердили обратную совместимость следующей портативной игровой консоли Switch с существующим программным обеспечением. Это означает, что игры, разработанные для Switch текущего поколения, также будут работать на новой консоли, пишет VideoCardz. Об этом сообщил президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) через официальный аккаунт Nintendo (@NintendoCoLtd) в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Lucas Santos, Unsplash

Разработка преемника Nintendo Switch подтверждена, но официальных подробностей о новой игровой консоли практически нет. По слухам, в основу Switch нового поколения ляжет оборудование NVIDIA, возможно, чип основанный на однокристальной системе Tegra T239 с интегрированной графикой Ampere. Это будет огромный скачок вперёд: текущая версия Switch использует графику поколения Maxwell. Также в новой SoC потенциально может быть в шесть раз больше CUDA ядер. Инсайдеры говорят о поддержке трассировки лучей, масштабирования DLSS.

По прогнозам, консоль выпустят в первой половине 2025 года.