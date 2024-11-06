Скорости до 10000 МБ/с, доступны варианты объёмом 1 и 2 ТБ.

Corsair представила серию твердотельных накопителей MP700 Elite с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, за рубежом уже доступны варианты объёмом 1 и 2 терабайта (ТБ), с комплектными радиаторами и без них. Комплектный радиатор чёрного цвета обладает развитой теплообменной поверхностью с выступами необычной формы, на одном из выступов присутствует логотип компании, подсветка не предусмотрена.

Источник изображения: Corsair

Компания заявляет пиковые скорости на операциях последовательного чтения и записи 10 и 8,5 гигабайт в секунду (ГБ/с) соответственно. На случайных операциях чтения и записи производительность может достигать показателей 1,3 млн и 1,4 млн операций ввода вывода в секунду соответственно. Ресурс записи 600 TBW на каждый терабайт. Энергопотребление в активном режиме 5,9 ватт.

Источник изображения: Corsair

Среди прочих особенностей отмечается поддержка Microsoft DirectStorage, фирменное программное обеспечение Corsair SSD Toolbox, обратная совместимость с PCIe 4.0 и PCIe 3.0, но для достижения заявленных скоростей очевидно потребуется поддержка PCIe 5.0.