Платы предназначены для платформы AMD AM5.

Sapphire представляет новые материнские платы для платформы AMD AM5, модели называются Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum, Pulse B650M с Wi-Fi и без него.

Источник изображения: Sapphire

Не многим может быть известно, что компания занимается выпуском компьютерных комплектующих, отличных от видеокарт, однако это так. В ассортименте Sapphire есть системы охлаждения для процессоров, компьютерные корпуса, материнские платы и другое оборудование, вплоть до различных аксессуаров, доступность зависит от региона.

Что касается материнских плат, Sapphire давно в этом сегменте, помнится, компания выпускала платы ещё во времена Socket 939.

Источник изображения: Sapphire

Что касается новинок, Sapphire Nitro+ B650I Ultra Platinum выполнена в формате mini-ITX и основана на 8-слойной печатной плате. Подсистема питания 8-фазная, в ней используются 70-амперные сборки DrMOS. Для установки оперативной памяти DDR5 есть два слота, заявлена поддержка модулей со скоростью 6000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) и выше при разгоне.

Источник изображения: Sapphire

На плате присутствует один разъём для установки M.2 накопителя с поддержкой PCIe Gen4 и комплектным радиатором, четыре SATA разъёма, 5- и 12-вольтовые коннекторы для подключения управляемой подсветки.

На задней панели присутствуют два USB 2.0, по два 10- и 5-гигабитных USB-A 3.2 Gen2, один 20-гигабитный USB-C, видеовыходы HDMI и DP, порт проводной сети RJ45, коннекторы Wi-Fi антенн — поддерживается Wi-Fi 6.

Источник изображения: Sapphire

Sapphire Pulse B650M представлена в двух вариантах, со встроенным Wi-Fi (что указано в названии платы) и без него. Модель выполнена в формате MicroATX, оснащена двумя слотами оперативной памяти DDR5 с поддержкой скорости 7400 МТ/с и выше, 10-фазной подсистемой питания (7+2+1) с 60-амперными транзисторами.

Плата поддерживает PCIe Gen4 для видеокарты и PCIe Gen5 для основного M.2 слота под накопители. Вторичный слот M.2 поддерживает PCIe Gen4, также есть дополнительный PCIe Gen4 x4, четыре порта SATA. Набор USB на задней панели может удивить: шесть USB 2.0 и только два USB 3.2, судя по цвету, 5-гигабитных.