В Сети нашли упоминание моделей ряда производителей. В случае с платформой Intel LGA 1851 это чипсет B860, а в случае с платформой AMD AM5 — чипсеты B850 и B840.

Производители материнских плат готовятся к выпуску моделей с новыми чипсетами среднего класса, в случае с платформой Intel LGA 1851 это чипсет B860, а в случае с платформой AMD AM5 — чипсеты B850 и B840. В VideoCardz обнаружили, что некоторые модели уже упоминаются в различных источниках, включая сайты производителей. В частности, авторы ресурса нашли на сайте ASUS упоминание плат с чипсетами Intel B860 и H810, четыре платы с чипсетом AMD B850 из серий ROG STRIX и TUF GAMING.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Плат MSI ресурс перечисляет больше, восемь моделей с чипсетом Intel B860 из серий EDGE, TOMAHAWK, MORTAR, GAMING PLUS и PRO; две модели с чипсетом AMD B850 и ещё две с чипсетом B840, который, к слову, поддержки PCIe 5.0 лишён. Также есть наименования ряда плат ASRock, включая модели из серий LiveMixer, Steel Legend, Lightning и X.

Источник: VideoCardz

Как полагают специалисты, вскорости на рынке появится гораздо больший ассортимент новых комплектующих.

Вероятно, новые платы представят в начале следующего года, в то же время Intel, как ожидается, выпустит заблокированные для разгона процессоры Core Ultra 200S (Arrow Lake). Что касается AMD, новые процессоры компании совместимы с материнскими платами прошлого поколения, а 7 ноября за рубежом стартуют продажи Ryzen 7 9800X3D — потенциально, лучшего процессора для игровых ПК. Впервые 3D V-Cache процессор будет поддерживать разгон, поэтому, если в прошлых поколениях 7800X3D можно было использовать с платой начального класса A620, которая разгон не поддерживает, то для 9800X3D целесообразнее выбирать платы B650 и B850, либо более продвинутые решения, в зависимости от бюджета.