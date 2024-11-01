Один модуль обеспечивает двухканальный режим работы памяти.

Team Group анонсировала потребительские и промышленные модули памяти DDR5 формата CAMM2.

Источник изображений: Team Group

Для потребительского сегмента планируется выпустить модули со скоростью 6400 и 7200 мегатранзакций в секунду (МТ/с). В последнем случае компания говорит о ручном разгоне для достижения заявленной скорости, в этом режиме с задержками CL34-42-42-84 модуль обеспечил следующие скоростные показатели в результате тестирования: 108, 106 и 117 гигабайт в секунду (ГБ/с) на операциях записи, копирования и чтения соответственно, а замеры задержки показали результат 55 наносекунд (нс). Для промышленного сегмента выпустят модули со спецификациями JEDEC, т.е. со скоростью работы 6400 МТ/с.

Источник изображения: Team Group

В числе преимуществ модулей памяти CAMM2 над модулями SO-DIMM, U-DIMM и R-DIMM компания называет: двухканальный режим с одним модулем памяти, встроенную микросхему генерации тактовых сигналов Client Clock Driver (CKD) для улучшения целостности сигнала, конструкцию с большей эффективностью рассеивания тепла. Перечисленные преимущества делают память CAMM2 энергоэффективнее, надёжнее и позволяют раскрыть больший потенциал в компактном пространстве.

Источник изображения: Team Group

Team Group продемонстрировала скриншоты тестирования модулей в программном обеспечении AIDA64, в состав тестовой системы вошла материнская плата MSI Z790 PROJECT ZERO с поддержкой CAMM2 памяти и процессор Intel Core i9-14900K.

Team Group планирует выпустить модули памяти CAMM2 в первом квартале 2025 года.