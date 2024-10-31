Относительно цены на старте продаж.

AMD Ryzen 7 9800X3D будет на 30 долларов дороже своего предшественника, сообщает инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @AnhPhuH. Компания AMD выпустила 7800X3D по рекомендованной цене 448 долларов США. Новинка появится 7 ноября — это было официально подтверждено.

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В VideoCardz заявили, что имеют в распоряжении маркетинговые материалы к презентации процессора, но цен там нет. Однако подтверждается одно из преимуществ 9800X3D, по сравнению с прошлым поколением — кристалл с дополнительными 64 мегабайтами кэш-памяти теперь располагается под кристаллом с ядрами. Другой слух о разблокированном множителе и поддержке разгона ресурс пока не подтверждает.

Компания ASRock уже объявила о совместимости своих материнских плат AMD AM5 с процессором Ryzen 7 9800X3D, а GIGABYTE накануне рассказала, какой прирост производительности от технологии X3D Turbo получит новый процессор и предыдущие модели.