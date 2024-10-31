Для приложения вышло крупное обновление.

Приложение PC Manager от Microsoft получило большое обновление, сообщает Windows Latest. В версии 3.14 появились: возможность отслеживать скорость интернет соединения в панели инструментов на рабочем столе, новый алгоритм очистки диска и многое другое.

PC Manager разработан китайским подразделением Microsoft и доступен в Microsoft Store для пользователей ряда стран. Хотя приложение безопасно, поскольку оно разработано и поддерживается Microsoft, оно недоступно в Европе и некоторых других странах из-за настроек конфиденциальности. С помощью PC Manager можно легко освободить оперативную память и хранилище, потенциально повысив отзывчивость системы и производительность.

Источник изображения: Windows Latest

Панель инструментов PC Manager — это небольшое меню, которое находится на экране, и позволяет освободить оперативную память одним щелчком мыши, открыть веб-браузер Edge, «Блокнот» или сделать снимок экрана. После обновления панель может отображать скорость интернет соединения в режиме реального времени, для проверки больше не нужно переходить во вкладку «Сеть» диспетчера задач. Ещё одно заметное изменение — поддержка панели виджетов Windows 11.

Microsoft также тестирует новый алгоритм глубокой очистки, который работает быстрее, точнее и способен находить больше временных файлов. Приложения, которые мешают очистке, можно завершить одним щелчком мыши.

Наконец, обновлённый PC Manager теперь может быстро анализировать системный раздел, предоставляя информацию об использовании, и предлагать рекомендации по управлению пространством.