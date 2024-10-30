В списке также Horizon Zero Dawn Remastered, REDACTED и Red Dead Redemption.

Intel выпустила графические драйверы 32.0.101.6130 и 32.0.101.6048 без WHQL сертификации с поддержкой новых игр. Для Dragon Age: The Veilguard компания заявляет значительное повышение скорости загрузки на интегрированной графике Arc процессоров Core Ultra серии 2, а для Horizon Zero Dawn Remastered 6-процентное повышение производительности в разрешении 1080p при «очень высоких» графических настройках. Также новый драйвер содержит оптимизации для REDACTED и Red Dead Redemption.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Intel подтвердила наличие потенциальных проблем в Call of Duty: Black Ops 6 со слишком тёмными тенями в некоторых локациях на видеокартах Intel Arc серии A. Возможно появление артефактов в Doom Eternal при использовании Vulkan, ошибок при экспорте видео в Topaz Video AI, снижение производительности в DaVinci Resolve. На интегрированной графике Arc процессоров Core Ultra серии 2 возможны периодические вылеты в Star Wars Outlaws, также для интегрированной графики подтверждены проблемы в некоторых программах — подробнее в официальных примечаниях к выпуску.