И множество различных других улучшений.

Известная информационно-диагностическая программа HWiNFO получила обновление до версии 8.14, сообщает ComputerBase. Программа получила поддержку стандартов оперативной памяти CUDIMM и CSODIMM, неназванных «APU следующего поколения AMD», оптимизации для улучшенного мониторинга новых чипсетов AMD B840, B850 и Intel Z890. Программа также теперь может отображать размер HMB буфера твердотельных накопителей.

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Ожидается, что AMD представит три новых семейства APU на выставке CES 2025 в январе: Krackan Point, FireRange и Strix Halo. Материнские платы с чипсетами B840 и B850 тоже, вероятно, появятся после выставки в начале следующего года. Модули памяти DDR5 CUDIMM и CSODIMM были представлены сравнительно недавно и ещё не так часто встречаются в продаже, однако многие производители модулей памяти уже представили или анонсировали свои новинки. Новая память оснащается встроенной микросхемой генерации тактовых сигналов, что обеспечивает более высокое качество сигнала и позволяет добиться более высоких тактовых частот.

Что касается твердотельных накопителей, на рынке появляется всё больше моделей без встроенного DRAM кэша. Технология NVMe под названием Host Memory Buffer (HMB) отвечает за резервирование небольшой части системной памяти (обычно 64 мегабайт) в качестве альтернативы. Теперь HWiNFO показывает, активен ли HMB в системе и какой объём данных находится в буфере.

Полный список изменений новой версии: