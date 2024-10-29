Подойдёт для рабочей станции с парой процессоров и видеокарт.

Phanteks выпустила блок питания Revolt 2200 Platinum мощностью 2200 ватт (Вт). Модель ещё не появилась на официальном сайте, но, похоже, уже продаётся в Китае, сообщает VideoCardz. Новинка пополнила серию, в которую уже входят модели мощностью 1000, 1200 и 1600 Вт. Новинка соответствует спецификациям Intel ATX 3.1, а также PCIe 5.1 для разъёма питания видеокарты (12V-2x6), в то время как модели мощностью 1600 Вт и ниже соответствуют спецификациям ATX 3.0.

Источник изображения: Phanteks

Основное предназначение блока питания Revolt 2200 Platinum не потребительские ПК, а рабочие станции, оснащённые парой процессоров и несколькими видеокартами высокого класса. В комплект поставки входят два кабеля 12V-2x6. Если потребуются дополнительные кабели, Phanteks предлагает два адаптера с двух 8-контактных разъёмов PCIe на один 16-контактный. Всего блок питания оснащён девятью 8-контактными разъёмами, которые можно использовать для питания процессора или устройств PCIe, включая видеокарты.

Источник изображения: Phanteks

Revolt 2200 Platinum имеет сертификат 80 Plus Platinum и весит 5,7 килограмм (кг), конструкция полностью модульная, поддерживается пассивный режим охлаждения в периоды низкой нагрузки.