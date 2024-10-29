Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
G.SKILL и ASUS объявили о новом мировом рекорде разгона DDR5 до скорости 12112 МТ/с
Рекорд был установлен профессиональным оверклокером под псевдонимом Safedisk.

G.SKILL в партнёрстве с брендом ASUS Republic of Gamers (ROG) сообщила о новом рекорде по разгону оперативной памяти DDR5. Была достигнута скорость 12112 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержках 52-92-92-127-2, что демонстрирует значительный прогресс в повышении скорости памяти DDR5 с момента её выхода, сообщает Guru3D.

Источник изображения: GSKILL

Рекорд был установлен профессиональным оверклокером под псевдонимом Safedisk. Использовались модули памяти Trident Z5 CK от G.SKILL, материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 Apex, процессор Intel Core Ultra 9 285K и экстремальное охлаждение жидким азотом.

Источник изображения: HWBot

В объявлении подчёркивается высокий разгонный потенциал новейших процессоров Intel Core Ultra 200K, а также возможности фирменной материнской платы ASUS и оперативной памяти от G.SKILL. Данные о результатах разгона опубликованы на платформах HWBOT и CPU-Z, включая показатели производительности и скриншоты. Отчёт CPU-Z содержит серийный номер оперативной памяти, который указывает на применение CU-DIMM модулей Trident Z5 CK по 24 гигабайта (ГБ). В модулях CU-DIMM используются встроенные микросхемы генерации тактовых сигналов.

#ddr5 #оперативная память #gskill
Источник: guru3d.com
+
Написать комментарий (0)
Corsair выпустит в ноябре DDR5 CUDIMM с профилями XMP-10000
Энтузиаст смог побить сразу 5 мировых рекордов на материнской плате ROG Maximus Z890 APEX
XPG представила новые модули оперативной памяти для серверов и рабочих станций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
6
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
31
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
17
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
11
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
+
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
3
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
2
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Стали известны полные спецификации бюджетного iPhone SE 4 за 500 долларов
+
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
5

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
18
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
8
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
14:09
У перекупов надежда наварится на хомяках :) , не выйдет уже .
Продажи игровых консолей в России за 9 месяцев выросли на 49%
VirussX
14:02
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
Nvidia&Intel Hater
13:55
а тут кроме нее есть что то ??
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
Nvidia&Intel Hater
13:53
в укрожопии то да,все есть.процессоры на потоке просто делают.как вы смешны.свинособаки
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Nvidia&Intel Hater
13:52
судя по их результатам -так оно и есть
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Eppius
13:48
Пару кинжалов и авианосца нет. Это вообще бесполезные и невероятно затратные колоссы на глиняных ногах в глобальной войне. Только для устаршения мелких государств годятся.
Nacon заявила об успешности Test Drive Unlimited: Solar Crown, несмотря на стартовые проблемы
SlavikP
13:47
А зачем ему 4G? По нему голосовые звонки не ходят и SMS тоже не работает. Только интернет гонять. Или к нему еще VoLTE прикрутили? Или в раздачу интернета умеет?
HMD Global представила обновленный Nokia 110 4G
Eppius
13:44
Не верю.
Продажи игровых консолей в России за 9 месяцев выросли на 49%
Eppius
13:44
Конечно ведь у Хуанга теперь нет проблем со сбытом продукции за счет Илона
Дженсен Хуанг назвал Илона Маска "сверхчеловеком" - количество GPU в Colossus увеличится до 200 000
ebatorуа
13:41
мне 550 за глаза,ещё с 2017г все игры лётают на моём с 1070.Я 1070 собственно только для казаки3 и брал-остальные игры примитив полный,надо чтоб волосы на жопе зашевелились от размышлений в игре.Прост...
Новый блок питания Phanteks мощностью 2200 Вт весит 5,7 кг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем