Рекорд был установлен профессиональным оверклокером под псевдонимом Safedisk.

G.SKILL в партнёрстве с брендом ASUS Republic of Gamers (ROG) сообщила о новом рекорде по разгону оперативной памяти DDR5. Была достигнута скорость 12112 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержках 52-92-92-127-2, что демонстрирует значительный прогресс в повышении скорости памяти DDR5 с момента её выхода, сообщает Guru3D.

Источник изображения: GSKILL

Рекорд был установлен профессиональным оверклокером под псевдонимом Safedisk. Использовались модули памяти Trident Z5 CK от G.SKILL, материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 Apex, процессор Intel Core Ultra 9 285K и экстремальное охлаждение жидким азотом.

Источник изображения: HWBot

В объявлении подчёркивается высокий разгонный потенциал новейших процессоров Intel Core Ultra 200K, а также возможности фирменной материнской платы ASUS и оперативной памяти от G.SKILL. Данные о результатах разгона опубликованы на платформах HWBOT и CPU-Z, включая показатели производительности и скриншоты. Отчёт CPU-Z содержит серийный номер оперативной памяти, который указывает на применение CU-DIMM модулей Trident Z5 CK по 24 гигабайта (ГБ). В модулях CU-DIMM используются встроенные микросхемы генерации тактовых сигналов.