G.SKILL в партнёрстве с брендом ASUS Republic of Gamers (ROG) сообщила о новом рекорде по разгону оперативной памяти DDR5. Была достигнута скорость 12112 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержках 52-92-92-127-2, что демонстрирует значительный прогресс в повышении скорости памяти DDR5 с момента её выхода, сообщает Guru3D.
Рекорд был установлен профессиональным оверклокером под псевдонимом Safedisk. Использовались модули памяти Trident Z5 CK от G.SKILL, материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 Apex, процессор Intel Core Ultra 9 285K и экстремальное охлаждение жидким азотом.
В объявлении подчёркивается высокий разгонный потенциал новейших процессоров Intel Core Ultra 200K, а также возможности фирменной материнской платы ASUS и оперативной памяти от G.SKILL. Данные о результатах разгона опубликованы на платформах HWBOT и CPU-Z, включая показатели производительности и скриншоты. Отчёт CPU-Z содержит серийный номер оперативной памяти, который указывает на применение CU-DIMM модулей Trident Z5 CK по 24 гигабайта (ГБ). В модулях CU-DIMM используются встроенные микросхемы генерации тактовых сигналов.