А в будущем сегмент процессоров для ноутбуков и вовсе будет пересмотрен.

Новые игровые ноутбуки с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 50 по большей части будут основаны на предыдущих поколениях процессоров Intel и AMD, а не новых, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского инсайдера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包).

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Иными словами, производители могут по-прежнему использовать в своих решениях процессоры Intel Core 13- и 14-го поколений, а также процессоры AMD Ryzen, начиная с 7000 серии, несмотря на то, что обе компании выпустили и/или собираются выпустить новые серии. Так, AMD уже представила процессоры Ryzen AI 300 (Strix Point) и, по слухам, представит Ryzen AI 300 MAX (Strix Halo), а также процессоры семейства Krackan. Что касается Intel, компания анонсировала мобильные Core Ultra 200 (Arrow Lake) классов H и HX.

В числе возможных причин: более высокая стоимость новых процессоров (ходят слухи, что Strix Point в два раза дороже Hawk Point); отсутствие значимых преимуществ в тех или иных конфигурациях/сегментах (например, в ноутбуках начального и среднего класса); сжатые сроки разработки новых платформ для видеокарт GeForce RTX 50 и/или различия в графиках запуска новых продуктов, что могло повлиять на сроки получения документации, необходимой для разработки.

Также инсайдер отметил, что запуск новых поколений процессоров всё сложнее оправдать экономически и в будущем нас ожидают перемены в сегменте процессоров для ноутбуков.