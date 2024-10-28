Специалисты насчитали больше сотни дополнительных.

У процессоров Intel Core Ultra 200S больше 1851 контактной площадки — к такому открытию пришли представители японского подразделения MSI во время мероприятия, посвящённого новым процессорам, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на ASCII.jp. Авторы Tom’s Hardware убедились в этом, насчитав более 100 дополнительных площадок, расположенных в два ряда. Эти дополнительные площадки не питаются от сокета.

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Это наблюдение указывает на то, что количество контактов на процессоре и в сокете может не совпадать. Дополнительные контактны нужны для диагностики и тестирования. «Это позволяет производителям и техническим специалистам выполнять комплексные тесты ЦП, не влияя на его эксплуатационные характеристики», — отмечают в Guru3D. Вероятно, благодаря этим контактам можно провести набор определённых тестов, не устанавливая процессор в сокет.

Настольные процессоры Intel Core Ultra 200S выпустили 24 октября вместе с материнскими платами Intel Z890. За рубежом новинки уже доступны в продаже, первые обзоры тоже появились в Сети. Процессоры оставили неоднозначное впечатление: уступили в играх прошлому поколению, но показали преимущество в рабочих нагрузках и большую энергоэффективность. Есть надежды, что производительность улучшится с будущими обновлениями.