На момент написания, новая версия ещё не опубликована.

Разработчики популярной программы CPU-Z планируют выпустить обновление до версии 2.11.2, где будут исправлены ошибки определения тактовых частот и таймингов оперативной памяти на процессорах Intel Arrow Lake, сообщает VideoCardz. Информация о новой версии появилась на различных сайтах, однако обновление для загрузки пока недоступно, похоже, список изменений был опубликован преждевременно. Стоит отметить: www.cpuid.com — официальный сайт разработчиков CPU-Z, а также других популярных программ, включая HWMonitor.

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За рубежом процессоры новой серии Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) и материнские платы Intel Z890 появились в продаже 24 октября. Первые обзоры оставили неоднозначное впечатление. По средним результатам в играх новинки уступают процессорам прошлого поколения. Рассматривая результаты в отдельных игровых тестах можно заметить большой разброс, где-то новые процессоры могут быть заметно хуже, а где-то лучше. При этом рецензенты отмечают «сырость» платформы, надеясь на улучшения с будущими обновлениями. В рабочих задачах процессоры оказались в среднем быстрее и энергоэффективнее предшественников.