В списке модели от RTX 5050 до 5090.

Неофициальная база данных идентификаторов PCI ID на днях пополнилась записями, которые могут иметь отношение к будущим видеокартам NVIDIA для ноутбуков, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Информация не подтверждена и её источник неизвестен, однако авторы ресурса полагают, что это компиляция различных утечек, включая данные, обнаруженные в программном обеспечении и просочившиеся в результате тестов образцов оборудования. Доверять данной информации не стоит, даже если данные актуальны на момент публикации, к моменту выпуска видеокарт они могут неоднократно измениться.

Источник изображения: PCI ID

Тем не менее, тем, кто ждёт новую серию, может быть интересно, что потенциально компания может выпустить для ноутбуков широкую линейку видеокарт начиная от RTX 5050 и заканчивая RTX 5090. В числе перечисленных моделей кроме базовых вариантов каждого класса (50, 60, 70 и т.д.) присутствует RTX 5070 Ti.

Отмечается, что наименование Max-Q указано условно, оно больше не используется NVIDIA, вместо этого производители ноутбуков указывают настройку TGP для видеокарт.

Источник: PCI ID, VideoCardz

По слухам, NVIDIA представит новое поколение игровых видеокарт GeForce RTX 50 в начале 2025 года, на выставке CES 2025. На этот раз серии для настольных компьютеров и ноутбуков, скорее всего, будут представлены одновременно.