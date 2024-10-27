Неофициальная база данных идентификаторов PCI ID на днях пополнилась записями, которые могут иметь отношение к будущим видеокартам NVIDIA для ноутбуков, сообщает VideoCardz.
Информация не подтверждена и её источник неизвестен, однако авторы ресурса полагают, что это компиляция различных утечек, включая данные, обнаруженные в программном обеспечении и просочившиеся в результате тестов образцов оборудования. Доверять данной информации не стоит, даже если данные актуальны на момент публикации, к моменту выпуска видеокарт они могут неоднократно измениться.
Тем не менее, тем, кто ждёт новую серию, может быть интересно, что потенциально компания может выпустить для ноутбуков широкую линейку видеокарт начиная от RTX 5050 и заканчивая RTX 5090. В числе перечисленных моделей кроме базовых вариантов каждого класса (50, 60, 70 и т.д.) присутствует RTX 5070 Ti.
Отмечается, что наименование Max-Q указано условно, оно больше не используется NVIDIA, вместо этого производители ноутбуков указывают настройку TGP для видеокарт.
По слухам, NVIDIA представит новое поколение игровых видеокарт GeForce RTX 50 в начале 2025 года, на выставке CES 2025. На этот раз серии для настольных компьютеров и ноутбуков, скорее всего, будут представлены одновременно.