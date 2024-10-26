Новые 6-ядерные 12-поточные модели.

AMD выпустила процессоры Ryzen 5 5600XT и 5600T не уделяя этому внимания в каком-либо пресс-релизе — новинки появились в продаже за рубежом, сообщает VideoCardz. Это 6-ядерные 12-поточные чиплетные процессоры семейства Vermeer с 32 мегабайтами кэш-памяти и поддержкой PCIe 4.0.

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Старшая модель работает на базовой частоте 3,8 гигагерц (ГГц) с повышением до 4,7 ГГц, а младшая 5600T — на базовой частоте 3,7 ГГц с повышением до 4,5 ГГц. Таким образом 5600XT на 100 мегагерц (МГц) быстрее 5600X, а 5600T быстрее 5600 — на 200 МГц по базовой частоте и на 100 МГц по частоте в режиме Boost.

Процессоры, в частности, появились на американской торговой площадке Amazon. Для справки: 5600XT стоит около 194 долларов США, а 5600T — около 187 долларов США. По информации VideoCardz, эти цены выше, чем у 5600X и 5600, в некоторых случаях заметно, авторы ресурса считают, что нет смысла переплачивать. О наличии каких-либо других преимуществ новых моделей пока не сообщается.